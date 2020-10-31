2020/10/31 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ومصر يوقّعان 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون في مجالات مختلفة بغداد – الزمان وقع العراق ومصر 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات، ابرزها النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.وقال بيان امس ان (العراق وقع 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع مصر، في مجالات مختلفة، وذلك […]

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