2020/10/31 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد يسحق هويسكا برباعية في الليغا الطلبة تخطف العلامة الكاملة والتطبيعية تعاقب النجف بالخسارة بغداد – ساري تحسين نجح فريق الطلبة بكرة القدم في تحقيق فوزه الأول امس السبت بالدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي، بتغلبه على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت على ملعب الصناعة ، ضمن منافسات الجولة الثانية .وشهد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة تخطف العلامة الكاملة والتطبيعية تعاقب النجف بالخسارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة تخطف العلامة الكاملة والتطبيعية تعاقب النجف بالخسارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).