2020/10/31 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير الذي وقع يوم الجمعة إلى 35 قتيلا، وفقا لوكالة الأناضول الحكومية.

وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وتسبب الزلزال في انهيار عشرات المباني، فيما وصل عدد المصابين جراء الحادث إلى 804، معظمهم في حالات خطرة.

وعرضت كل من فرنسا واليونان مساعدتها على تركيا رغم التوترات بين البلدين كما عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تقديم المساعدة للأتراك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة ضحايا زلزال ازمير ترتفع إلى 35 قتيلاً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة ضحايا زلزال ازمير ترتفع إلى 35 قتيلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).