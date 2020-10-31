دراسة تكشف حقيقة مثيرة عن الكلاب

2020/10/31 | 19:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت دراسة أن التنوع في فصائل الكلاب كان موجودا منذ نهاية العصر الجليدي الأخير؛ قبل 11 ألف عام.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وضع فريق من الباحثين بمعهد “فرانسيس كريك” البريطاني، الخريطة الجينية لـ27 كلبا، من بينها أجزاء عظام عائدة إلى 11 ألف سنة، كان بعضها منتشرا في أوروبا والشرق الأوسط وسيبيريا.

وفي تلك الحقبة التي أتت قبل تدجين الكلاب مع أنواع حيوانية أخرى، كانت هناك خمس فصائل من الكلاب على الأقل موجودة مع أصول جينية مختلفة.

وقال عالم الجينات بونتوس سكوغلوند، أحد المشرفين على الدراسة: “بعض الفروق التي ترصدونها لدى الكلاب في الشارع حاليا، تعود للعصر الجليدي.



في نهاية تلك الحقبة كانت الكلاب منتشرة بشكل واسع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية”.

وتنحدر الكلاب من الذئاب، لكن العلماء لم يبتوا بعد نهائيا في التاريخ المحدد لهذا التطور المرجح أن يكون قد حدث في مرحلة تعود إلى ما بين 25 و40 ألف سنة.

وتؤكد الدراسة أن كل الكلاب لديها على الأرجح الأصل نفسه، وهو نوع قديم من الذئاب لكنه غير منقرض.

وسمحت بيانات حمض نووي أخذت من عظام، بالقول إن الكلاب الأوروبية قبل أربعة آلاف سنة كانت مختلفة جدا عن بعضها، إلا أن هذا التنوع اندثر مع مرور الزمن.



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