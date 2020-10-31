حي الجهاد أولاً في إصابات كورونا بالكرخ

2020/10/31 | 19:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الاول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي":

عدد الاصابات 206 موزعة كالآتي:

أبو دشير-------------2

أبو غريب------------4

الإسكان--------------1

الاعلام--------------5

البياع---------------13

التاجي--------------2

الحرية--------------10

الدورة---------------5

السيدية--------------9

الشالجية-------------1

الشرطة الخامسة-------1

الشرطة الرابعة---------2

الشعلة---------------16

الطارمية --------------17

الطوبجي --------------3

العامرية---------------4

العطيفية--------------2

الغزالية----------------7

القادسية---------------5

الكاظمية--------------17

المحمودية-------------3

المعالف---------------1

المنصور---------------7

النصر والسلام ----------2

الوشاش---------------2

اليرموك---------------3

اليوسفية--------------1

جكوك----------------2

حي الجامعة-----------4

حي الجهاد-----------20

حي العامل-----------14

حي العدل ------------3

سبع البور--- ----------1

سويب---------------1

ناحية الرشيد----------1

سكنة جانب الرصافة--------- 13

محافظة بابل--------------1

محافظة ديالى ------------1

الشفاء: 480

الوفيات:2

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