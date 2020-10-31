الصحة والدواء و التدريب... ابرز مضامين الاتفاق العراقي المصري بهذا المجال

2020/10/31 | 19:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وقع وزير الصحة والبيئة العراقية مع وزيرة الصحة والاسكان المصرية مذكرة تفاهم في مجالات حماية البيئة والصحة والدواء والتدريب

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