واسط.. الاطاحة بارهابي وتاجر مخدرات

2020/10/31 | 19:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط: الفرات نيوز} اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن عن القاء القبض على مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب والاتجار بالمخدرات في واسط.

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