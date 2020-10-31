الفراشون / الفراشات... - محمد الحنفي

2020/10/31 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي يفترشون...يفترشن...الأرض...الطرقات...احتلالا...لممرات الراجلين...لممرات السيارات...وأمام أعين...السلطات...أمام أعين...كل المجالس...في كل المدن...في كل القرى...°°°°°°فقيامة النهب...قائمة...في ملكوت...الأرض...كما في ملكوت...السماء...°°°°°°فمن نهب...ميزانية شعب...إلى نهب...ميزانية قرية...إلى نهب...



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