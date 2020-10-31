الهرب من منزل الحريم 2 / 8 مذكرات السيدة السويدية : ارورا نيلسون - مؤيد عبد الستار

2020/10/31 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار ترجمة وعرض موجز عن السويدية لكتاب : Flykten Frå-;-n HaremRora Asim Khan - Aurora Nilssson - ملاحظة : هذه ترجمة موجزة وعرض لمذكرات السيدة السويدية ارورا نيلسون التي تزوجت من الشاب الافغاني عاصم خان ابن رئيس وزراء افغانستان في عهد الملك حبيب الله وأصبح اسمها رورا عاصم خان .صدر الكتاب في السويد عام 1928 م .2 من 8حاول ممثل الحكومة الافغانية في برلين السيد أحمد على خان ا ......





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