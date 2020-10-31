التلوث البيئي الكهرومغناطيسي قاتل صامت - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/31 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي يدور الحديث حالياً في الأوساط العلمية التخصصية والشعبية المهتمة بشؤون الصحة العامة عموماً والبيئية خصوصاً، عن نموذج من التلوث البيئي أصبح يحتل كثيراً من الاهتمام لرصده بدقة أكبر والوقوف بوضوح أكثر في وجه آثاره السلبية التي تتناول المحيط الحيوي عموماً بشقيه البيئي الطبيعي والإنساني.



وهذا النموذج الجديد من التلوث هو التلوث الكهرومغناطيسي، والذي يمثل في وجهه الأول الضريبة الباهظة الثمن لمنجزات الوعي ......





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