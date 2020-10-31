بريطانيا “تحبس انفاسها”: إعلان مترقب خلال الساعات القادمة يتعلق بكورونا

2020/10/31 | 19:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت سكاي نيوز النسخة الانجليزية، اليوم السبت، عن وجود اعلان مرتقب لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جوهنسون، يعلن من خلاله فرض اغلاق شامل في بريطانيا لمدة شهر كامل.

وبحسب تقرير نشرته سكاي نيوز وترجمته “يس عراق”، فإنه “من المقرر أن يعلن بوريس جونسون إغلاق إنجلترا لمدة شهر، والإجراءات، التي ستستمر حتى نوفمبر حتى 2 ديسمبر، ستشهد إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر غير الضرورية”.

ومن المتوقع أن ينقل رئيس الوزراء، إنجلترا بأكملها إلى “المستوى 4” الجديد من تدابير COVID-19 عندما يعقد مؤتمرًا صحفيًا في داونينج ستريت في الساعة 5 مساءً بتوقيت لندن.

سيشهد هذا أيضًا حظرًا على مستوى البلاد على اختلاط الأسر المختلفة في الداخل ، على الرغم من أن المدارس والجامعات والكليات ستظل مفتوحة، وسيتم تشجيع أعمال البناء على الاستمرار، بينما ستبقى المحاكم والبرلمان مفتوحين أيضًا.

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