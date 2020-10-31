الاردن يسجل اعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا

2020/10/31 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/سجل الاردن اليوم اعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الجائحة، حيث قضى 57 مصابا جراء الاصابة بالوباء، ليرتفع عدد الوفيات المسجلة بالمملكة الى 829 وفاة، على ما افادت وزارة الصحة الاردنية.وحسب موجز صحفي للصحة الاردنية، سجلت المملكة اليوم ، 3301 اصابة جديدة بالفيروس جميعها محلية، ليصل اجمالي الاصابات بالمملكة الى 72607 اصابات./انتهى

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