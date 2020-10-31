“المعلومة” تكشف تفاصيل أكبر قاعدة للجيش التركي في العراق

2020/10/31 | 19:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/دهوك..

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عمر زاخولي، السبت، أن تركيا تمتلك أكبر قاعدة عسكرية بالمحافظة.

وقال زاخولي لـ /المعلومة/ إن “قاعدة كاني ماسي الواقعة بقضاء العمادية بمحافظة دهوك تعتبر أكبر قاعدة للجيش التركي وتضم منصة جوية ومختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة”، مشيرا الى أن “عناصرها تصل إلى أكثر من 2500 مقاتل.”

وأضاف أنه “في السابق كانت الطائرات تنطلق من الأراضي التركية لتقصف أراضي شمال العراق، ولكن في الوقت الحالي فأن القصف ينطلق من قاعدة كاني ماسي كونها تضم قاعدة جوية”.

وأشار إلى أن “خروج القوات التركية ودخولها الأراضي العراقية، يمر عبر منفذ سرزير إلى قاعدة كاني مآسي ومن هنالك تنطلق القوات للانتشار في القواعد العسكرية بأربيل ودهوك” .انتهى 15

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