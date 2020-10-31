الراوي يترأس وفداً انبارياً للقاء الأعرجي بشأن التدقيق الأمني

2020/10/31 | 19:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، إجراءات التدقيق الأمني في المناطق المحررة، وذلك خلال لقائه وفداً من محافظة الأنبار، برئاسة المحافظ الأسبق، صهيب الراوي. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم السبت، صهيب الراوي محافظ الأنبار الأسبق والنائب فيصل العيساوي،والنائب نهلة …

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