وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند عن عمر يناهز 90 عاما

2020/10/31 | 19:20

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، عن وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند الشهيرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، أن الممثل شون كونري، الذي أدى شخصية جيمس بوند الشهيرة، توفي عن عمر يناهز 90 عاما.

واشتهر الممثل الاسكتلندي من تجسيده لشخصية العميل السري البريطاني “جيمس بوند”، كونه أول من جلب الدور إلى الشاشة الكبيرة، وشارك في 7 من أفلامه.

وتوفي شون كونري بين عشية وضحاها أثناء نومه، أثناء وجوده في جزر الباهاما، وكان مريضا لبعض الوقت.

وامتدت مسيرته التمثيلية لعقود من الزمن، وشملت جوائزه العديدة “أوسكار” وجائزتي “بافتا” وثلاث جوائز “غولدن غلوب”.

تضمنت مسيرة السير شون كونري أفلام شهيرة مثل The Hunt for Red October وIndiana Jones وThe Last Crusade وThe Rock.

وكانت جائزة أوسكار الوحيدة التي نالها في مشواره الفني في عام 1988، عندما حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم The Untouchables.

ومنحته الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لقب “فارس” في عام 2000.



وفي أغسطس/ آب 2020، احتفالا بعيد ميلاده التسعين.



