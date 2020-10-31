العراق يستمر في تسجيل ارقام قياسية بنسبة المعافين من فيروس كورونا

2020/10/31 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت الموافق 31-10-2020 ولليوم الثاني على التوالي إنخفاضاً كبيراً بالإصابات اليومية لفيروس كورونا مقارنة مع الفترة الماضية.وبحسب الموقف اليومي الذي تنشره وزارة الصحة والبيئة العراقية، سجلت في الأربع وعشرين ساعة الماضية 1997 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2424 حالة شفاء، فضلاً عن تسجيلها 48 حالة وفاة …

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