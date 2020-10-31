2020/10/31 | 19:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة الإيرانية 7820 إصابة

جديدة و386 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال

الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى 612772

مصابا، والوفيات إلى 34864 وفاة، فيما

ارتفع عدد المتعافين إلى 4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الإيرانية: 7820 إصابة جديدة و386 حالة وفاة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الإيرانية: 7820 إصابة جديدة و386 حالة وفاة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).