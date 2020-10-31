الحكومة المصرية تكشف عن أربعة محاور أساسية للتعاون مع العراق

2020/10/31 | 19:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إنه جاء إلى العراق الذي وصفه بوطنه الثاني، بوفد يضم عددا من زملاءه الوزراء، والمسئولين الحكوميين، وأكثر من 80 مسئولاً من كبرى الشركات المصرية، لتتشارك مع نظيراتها العراقية في عدد من المحاور …

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