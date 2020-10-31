الحلبوسي يستقبل رئيس الوزراء المصري

2020/10/31 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد الوزاري المصري المرافق له.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، يستقبلان في مبنى مجلس النواب العراقي ، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد الوزاري المصري”.

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