نائب يصف اداء الحكومة بـ”المتخبط” بشان الازمة المالية

2020/10/31 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، السبت، اداء الحكومة الاتحادية بشأن حلول الازمة المالية بـ”المتخبط”.

وقال الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “القروض ستحمل العراق ديون كبيرة والحكومة الاتحادية لم تقدم أي ورقة اصلاحية مالية”، لافتا الى ان “داء حكومة الكاظمي بشأن حلول الازمة المالية متخبط”.

واضاف ان “الحكومة الاتحادية ارسلت الى كردستان مبالغ كبيرة جدا دون تسليم واردات نفط الاقليم وهذا الامر غير صحيح”، مبينا انه ” لا توجد سياسية مالية واضحة لادارة الازمات في البلاد”.

وتابع ان “مجلس النواب وجه اكثر من دعوة لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الازمة المالية الا انه لم يحضر”.

واستبعدت لجنة الاقتصاد النيابية، الاثنين الماضي، تمرير قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة خلال جلسة اليوم.



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