وفاة شون كونري نجم أفلام 'جيمس بوند' (صور)

2020/10/31 | 19:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توفي الممثل الاسكتلندي المخضرم، شون كونري، الذي أدى شخصية "جيمس بوند" الشهيرة، عن عمر ناهز 90 عاما.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطاني، اليوم، (31 تشرين الأول 2020)، نبأ وفاة السير شون كونري، الذي يعد أول من مثل دور العميل البريطاني الشهير "جيمس بوند"، الذي تعاقب على تقديم شخصيته العديد من الفنانين على مر السنوات.

واعتزل الممثل المشهور الذي احتفل في آب الماضي بعيد ميلاده الـ90، التمثيل في السينما عام 2003، وأقام منذ ذلك الحين في جزر البهاما.

كما نال أكثر من 30 جائزة عالمية مرموقة، أبرزها وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة البريطانية إليزابيت الثانية، وجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد في فيلم "بعيدا عن اللمس" سنة 1988.

وأفادت تقارير صحفية بأن كونري كان يعاني من مشاكل صحية ملموسة بما فيها مرض آلزهايمر.

ويعرف ملايين عشاق الأفلام السينمائية في كافة أرجاء العالم كونري بالدرجة الأولى لأدائه دور وكيل الاستخبارات البريطانية جيمس بوند في سبعة أفلام عن الوكيل 007.

وكان كونري يعرف بمواقفه المؤيدة لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

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