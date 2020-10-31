بدر النيابية: لدينا معلومات عن حادث المثنى.. وعازمون على التدخل

2020/10/31 | 19:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

599 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قال النائب عن كتلة بدر النيابية، عدي شعلان أبو الجون، السبت، ان انفجار الانبوب الناقل للغاز في محافظة المثنى لم يكن فنيا، وعازمون على التدخل في حال انحرفت التحقيقات عن مسارها الصحيح أو المراوغة والتأخير العمد، مشيرا إلى ان لديه معلومات عن الحادث.

وقال أبو الجون في بيان صحفي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (31 تشرين الأول 2020)، ان "انفجار الانبوب الناقل للغاز لم يكن انفجارا فنيا، لكن هناك ربما اسباب اخرى تقف خلفه، لكننا بانتظار نتائج التحقيق، قبل استعجال اطلاق الاحكام".

وأضاف النائب عن محافظة المثنى، ان "لدينا معلومات حسب ما رواها شهود العيان لكن لا نريد ان نسبق الاحداث لان البعض يعتبرها استهداف للحكومة الا اننا سيكون لنا موقف اخر بعد استكمال التحقيقات وسنراقب عن كثب وعازمون على التدخل في حال انحرفت التحقيقات عن مسارها الصحيح او المراوغة والتأخير العمد".

وتابع أبو الجون، ان "على الحكومة تعويض عوائل الضحايا من المواطنين الشهداء منهم والجرحى".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعلنت وزارة النفط، فتح تحقيق بإنفجار انبوب لنقل الغاز في محافظة المثنى، مؤكدة قيام الفرق الفنية والهندسية بالعمل من اجل اعادة استئناف ضخ الغاز الجاف.

وذكر وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، حامد يونس، ان "الانبوب الناقل للغاز الجاف من البصرة الى بغداد (42)عقدة والمغذي لبعض محطات الطاقة الكهربائية، كان قد تعرض الى حادث انفجار في محافظة المثنى فجر اليوم السبت ادى الى اندلاع الحريق في الجزء المتضرر منه".

وأضاف يونس، ان "الفرق الفنية والهندسية تمكنت من السيطرة عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة باستبدال المقطع المتضرر واستئناف عملية الضخ فيه من جديد خلال الساعات القادمة".

وأوضح، ان "الوزارة قررت التحويل الفوري لعملية ضخ الغاز الجاف عبر انبوب (24) عقدة للحيلولة دون حدوث نقص في عملية تزويد محطات الطاقة الكهربائية بوقود الغاز الجاف، معبرا عن امله في انجاز عملية اصلاح وتاهيل الانبوب المتضرر بوقت قياسي واعادة عملية الضخ خلال الساعات المقبلة".

وأشار يونس الى تشكيل لجنة فنية لتحقيق في ملابسات الحادث.

من جانبها، أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوب لنقل الغاز في محافظة المثنى بعد وفاة طفلين، فيما أعلنت هيئة الحشد إصابة 5 من منتسبيها نتيجة الانفجار.

وذكرت الخلية في بيان، ان "انفجار انبوب الغاز في محافظة المثنى أدى إلى وفاة طفلين وإصابة 28 شخصا من بينهم 9 من الحشد الشعبي"، لافتة إلى ان "أسباب الانفجار مازالت غير معروفة والجهود مستمرة للسيطرة على النيران".

كما جاء في بيان لهيئة الحشد الشعبي، اليوم، "انفجر اليوم، السبت، أنبوب ناقل للغاز على الطريق الدولي السريع شمال محافظة المثنى وقد أدى الانفجار إلى إصابة خمسة منتسبين بحروق وفقدان آخر كانوا بمهمة حماية احدى مقرات اللواء 44 في الحشد الشعبي مع تضرر أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض الاعتدة".

من جهته وجه محافظ المثنى، أحمد منفي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بملابسات انفجار أنبوب الغاز، وقال في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن انفجار أنبوب الغاز، وأن مدير شرطة المحافظة ومعاون شؤون الغاز في وزارة النفط والمعنيين من جهة الأدلة الجنائية متواجدون حاليا في موقع الانفجار وسيتم الإعلان بعد ساعات عن نتائج هذا الانفجار".

وأضاف منفي، أن "فريقا من بغداد وصل للمحافظة لمعرفة ملابسات انفجار أنبوب الغاز"، مؤكدا أن "هذا المشروع جديد وكامل من جميع المواصفات".

وبين، أن "الجرحى الموجودين في مستشفى المثنى التعليمي، 30 منهم حالتهم مستقرة، وهناك أربعة آخرون حالتهم حرجة".

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بإصابة أكثر من 20 في انفجار أنبوب ناقل للغاز في المثنى، مبينا ان "من بين ضحايا الانفجار عناصر من الحشد الشعبي بسبب قرب مقرهم من الأنبوب"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني ما زالت مستمرة بإخماد الحريق مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر النيابية: لدينا معلومات عن حادث المثنى.. وعازمون على التدخل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدر النيابية: لدينا معلومات عن حادث المثنى.. وعازمون على التدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).