الصحة والدواء و التدريب... ابرز مضامين الاتفاق العراقي المصري بهذا المجال

2020/10/31 | 19:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] وقع وزير الصحة والبيئة العراقية مع وزيرة الصحة والاسكان المصرية مذكرة تفاهم في مجالات حماية البيئة والصحة والدواء والتدريب

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