اللواء المحنا: المتظاهرون قرروا الانسحاب بعدما شاهدوه في التحرير.. ساعدونا بالقبض على ’’المندسين’’- عاجل

2020/10/31 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، اليوم السبت (31-10-2020)، على قرار المتظاهرين بشأن الانسحاب واعادة افتتاح الطرق.وقال المحنا لـ(بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين يقدمون بشكل مستمر، المعلومات حلول الاشخاص الذين يريدون القيام باعمال شغب ضد القوات الامنية، لذلك جاء قرار المتظاهرين بانهاء تظاهراتهم لمنع انحراف التظاهرات".واضاف ان "القرار جاء بعد تحقيق اغلب مطالب المتظاهرين ومن اجل اعطاء فرصة الى الحكومة للعمل وتنفيذ برنامجها الحكومي، وكذلك لعدم السماح بتحويل ساحات التظاهر الى اماكن لاختراق القانون فيها".وتابع المحنا، "لذلك قامت القوات الامنية والكوادر البلدية بفتح الطرق وتنظيفها امام المواطنين بعد ان كانت مغلقة لاكثر من سنة كاملة".

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي زار، السبت (31 تشرين الأول 2020)، ساحة التحرير في زيارة تفقدية، بعد فتحها صباح اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد، فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام حركة السيارات والمواطنين، بعد مرور عام كامل على إغلاقه.

وقال قائد عمليات بغداد، فريق ركن قيس المحمداوي في شريط مصور، إن "الجسر تم فتحه بناء على طلب المتظاهرين، لإخراج العصابات وأصحاب المخدرات، وفتحه للتجارة وحركة العجلات، وهي مهمة جداً، وسنتفق على مكان ملائم للمتظاهرين من أجل نقل الخيام المتبقية إلى مكان آخر قريب من ساحة التحرير".

وأشار إلى أن "وجود القوات الأمنية هو لحماية المتظاهرين، وكلمة التحام تقال للعدو وليس للمتظاهرين والقوات الأمنية، ووجودنا هو لحماية المتظاهرين وفرض القانون وفتح المحال التجارية في هذا المكان".

ولفت إلى أنه "بتعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين، الذين يتاجرون بالمخدرات، ومستخدمي الرمانات، وإلقاء القبض على بؤرة أساءت للمتظاهرين".

ومع بدء احتجاجات تشرين في الأول من أكتوبر تشرين من العام الماضي، أقدمت القوات الأمنية على غلق جسر الجمهورية وساحة التحرير.

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