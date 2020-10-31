الكاظمي يفتتح الملتقي التجاري والاقتصادي العراقي - المصري

2020/10/31 | 19:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت حرص الحكومة على تنشيط وتطوير القطاع الخاص في العراق، لا سيما بالمرحلة الراهنة، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي.



جاء ذلك اليوم (31 تشرين الاول 2020)، خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي والتجاري العراقي – المصري، بحضور رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي".

واشار الكاظمي الى أن "الأزمة الحالية التي يمر بها العراق بسبب تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط العالمية، دفعت بالحكومة الى التخطيط المدروس، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، ليكون فاعلا ومؤثرا في مشاريع التنمية وفي نشاط السوق المحلية، وأن الورقة البيضاء التي أعدّتها الحكومة تمثل خارطة طريق واضحة بهذا الاتجاه".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة ملتزمة بتطوير الشراكة العراقية-المصرية، وجادّة في العمل على تحسين بيئة الاستثمار في العراق، وتذليل الصعوبات أمام قدوم الشركات المصرية الى العراق، داعيا الجانب المصري الى تسهيل دخول رجال الأعمال العراقيين الى مصر، وإقامة الشراكات مع نظرائهم المصريين".

وشدد الكاظمي، على أهمية أن يكون هذا الاجتماع نقطة تحول في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع نطاق الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية لرجال الأعمال في العراق ومصر،

واوضح أنه "لمس من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرصاً كبيراً ومشجعاً على النهوض بشراكتنا، والالتفات الى التنمية التي تحتاجها منطقتنا من أجل إرساء السلام والاستقرار".

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