وزارة عراقية تطيح بأموال موظفين وعاملين تقدر بـ9 مليار.. وخزينة الدولة تفتحح ذراعها لاستقبالها

2020/10/31 | 19:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت لجنة نيابية، يوم السبت، عن إعادة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 9 مليارات دينار عراقي إلى خزينة الدولة من مزدوجي الرواتب والموظفين

وقال عضو لجنة العمل النيابية فاضل الفتلاوي في تصريحات صحافية، إن “الوزارة مستمرة بعملية استرداد الاموال وإعادتها إلى خزينة الدولة من خلال الكشف عن الاسماء الوهمية ومزدوجي الرواتب والموظفين الذين يتسلمون رواتب الاعانة الاجتماعية”.

وأضاف الفتلاوي، أن “اكثر الموظفين الذين يتسلمون رواتب الاعانة الاجتماعية هم فئة العقود والاجور، على اعتبار أن اغلبهم لم يستلموا رواتبهم من الوزارات والدوائر التي يعملوا بها منذ أشهر بسبب عدم أقرار قانون الموازنة العامة”.

وبين الفتلاوي، أن “وزارة العمل اتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفين لاسترداد الاموال واعادتها إلى خزينة الدولة”، مؤكداً أن “الوزارة تمكنت من إعادة أكثر من 9 مليارات دينار إلى الخزينة من مزدوجي الرواتب والموظفين

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