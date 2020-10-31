حربية ينفي وجود نشاط لما يسمى بالرايات البيضاء في كركوك

2020/10/31 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- آمنة السلامي

نفى قائد مركز العمليات المتقدم في كركوك الفريق الركن سعد حربية، اليوم السبت، وجود ما يسمى بالرايات البيضاء في الخط الفاصل بين القوات الاتحادية والبيشمركة في قاطع كركوك.

وقال حربية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يوجد نشاط لعصابات ما تسمى بالرايات البيضاء أو تنظيمات إرهابية أخرى بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في قاطع كركوك".

وأضاف، أن "القطاع المشترك لم يشهد أي مشكلة أمنية أو وجود عناصر إرهابية بتلك المسميات".

وأشار إلى أن "تلك المناطق تحتوي بعض العناصر الخارجة عن القانون والجيوب الإرهابية من بقايا داعش الإرهابي".

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