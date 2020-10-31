2020/10/31 | 19:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

السبت 31 أكتوبر 2020 | 07:34 مساءً | عدد القراءات : 14

الحلبوسي والكعبي يستقبلان مدبولي والوفد المرافق له في مبنى مجلس النواب

بغداد /..



استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد الوزاري المصري في مبنى المجلس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والكعبي يستقبلان مدبولي والوفد المرافق له في مبنى مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والكعبي يستقبلان مدبولي والوفد المرافق له في مبنى مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).