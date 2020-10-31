سَمْتُ الإنتفاضة العراقية - عبدالحميد برتو

2020/10/31 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو تعمدت إختيارَ كلمةِ السَّمْتِ، وليس الصمت، في هذا التناول السريع لهذه اللحظات الهامة في طريق الإنتفاضة العراقية.



بديهي أن حدثاً إستثنائياً في فترة إستثنائية أن يثير الكثير من المناقشات، ويساعد على إطلاق الأوصاف والتقدبرات والتحليلات المختلفة.



هذا طبعاً بعد تجاوز حالات الذهول والقلق وعدم الإكتراث، البادية على كل الناظرين، ومن مواقعهم المتباينة.



يسعون الى أهداف متماثلة أو متقاربة أو متضاربة.



يتمثل ا ......





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