كان مطلوبًا بتهم فساد ويوارى الثرى في كردستان..وفاة نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق

2020/10/31 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي في الولايات المتحدة محافظ كركوك

السابق نجم الدين كريم الذي كان خلف

تنظيم استفتاء في المحافظة على انفصال

إقليم كردستان في عام 2017 عن العراق،على

ما أعلنت عائلته.

وأوقف كريم الذي توفي عن عمر ناهز 7

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