خسارة النجف أمام نفط الوسط بسبب عدم الحضور للملعب

2020/10/31 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررتْ لجنة المسابقات في الهيئة

التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم

اعتبار فريق النجف خاسراً أمام فريق نفط

الوسط، وذلك لتخلفه عن حضور المباراة

التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت

على ملعب كربلاء ال

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