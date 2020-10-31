بريطانيا تتجاوز مليون إصابة بكورونا وسط ارتفاع حاد للوفيات

2020/10/31 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت بريطانيا، اليوم السبت، عتبة

مليون إصابة مسجلة بفيروس كورونا وسط

ارتفاع حاد للوفيات جراء الجائحة في

البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة،

بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى

فيروس كورونا الم

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