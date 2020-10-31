قوة كوماندوز من البيشمركة تنفذ عملية تمشيط لكهوف الإرهابيين بجبل قرجوغ

2020/10/31 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد ميداني بقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، عن تنفيذ عملية عسكرية تم خلالها استهدافُ مخابئَ لتنظيم ِ داعش في جبل قرجوغ، بالقرب من قضاءِ مخمور التابع لمحافظة نينوى.

ونشر قائُد محور كوير – مخمور سيروان البارزاني بيانا أكد فيه ان العملية العسكرية المشتركة التي استغرقت ثمانياً وأربعين ساعة، نــُـفذت بنجاح من قبل قوةِ كوماندوز تابعةٍ للبيشمركة كان قد تلقت تدريباتٍ من قبل التحالف الدولي، وتمكنت فيها القوة من تمشيطِ أوكار ِ ومخابئ ِ الإرهابيين وثلاثة َ عشر كهفا، مضيفا ان القوة عادت الى مراكزها من دون ان تتكبد أيَ خسائر.

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