2020/10/31 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حرص العراق على تعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف لتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة

الرئيس صالح أشاد بالتطور القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين، وأهمية تعزيزها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

من جهته، أكد مدبولي عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار.

من جانب آخر، تم بحث آخر مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والجهود العراقية المصرية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، مع التشديد على أهمية مواصلة كافة الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح لمدبولي: حريصون على تنسيق المواقف مع مصر لتخفيف توترات المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح لمدبولي: حريصون على تنسيق المواقف مع مصر لتخفيف توترات المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).