صالح يؤكد لمدبولي اهمية تنسيق المواقف بين البلدين لتخفيف التوترات في المنطقة

2020/10/31 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، اهمية تنسيق المواقف بين العراق ومصر لتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة.

وقال مكتب اعلام رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم السبت، في قصر بغداد، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي”.

وأكد صالح، “الحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها بين البلدين”.

وجرى خلال اللقاء، “التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والصداقة بين الشعبين العراقي والمصري، والإشادة بالتطور القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين، وأهمية تعزيزها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما تم بحث آخر مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والجهود العراقية المصرية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، والتأكيد على أهمية مواصلة كافة الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات في المنطقة.

من جانبه، اكد رئيس الوزراء المصري، عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار.

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