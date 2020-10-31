2020/10/31 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، أن الشرطة تتعامل مع “حادث خطير” في مدينة ليون وسط أنباء عن إصابة كاهن بإطلاق نار.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب عبر “تويتر”، إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت في منطقة جان ماسي في الدائرة السابعة بليون على خلفية “حادث خطير”.

وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.

وفي غضون ذلك تحدثت وكالة “فرانس برس” وقناة “BFM“، استنادا إلى مصادر في الشرطة، عن إصابة كاهن أرثودوكسي جراء إطلاق نار في المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الفرنسية تعلن عن “حادث خطير” في ليون) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الفرنسية تعلن عن “حادث خطير” في ليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).