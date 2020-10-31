أدنى حصيلة إصابات بالفيروس القاتل في العراق منذ أسابيع

2020/10/31 | 20:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 472 ألف حالة، بعد تسجيل نحو ألفي الإصابة جديدة بالفيروس.

سجل العراق نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 31 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل 1997 إصابات، و48 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 2414 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 84%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 62 ألف شخص، 452 منهم تحت العناية المركزة.

والحصيلة هي الأدنى التي تسجلها البلاد منذ أسابيع، حيث استمرت البلاد على مدى الفترة الماضية بتسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميًا.

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