إصابة وزير الداخلية التركي بكورونا

2020/10/31 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وقال صويلو في تغريدة بحسابه على تويتر: "بعد الشعور بأن حالتنا ليست على ما يرام، أجرينا أنا وزوجتي وابنتي اختبارات كورونا، يوم الاثنين، وجاءت النتيجة إيجابية".

وأوضح صويلو أنه وزوجته وابنته كانوا يتلقون العلاج في المنزل حتى أمس، وتم نقلهم إلى المستشفى لمواصلة العلاج بناء على توصيات الأطباء.

وأفادت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، أن "حصيلة المصابين بكورونا بلغت 373 ألفا و154، تعافى منهم 322 ألفا و465، وتوفي 10 آلاف و177".

المصدر : سبوتنيك

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