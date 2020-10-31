2020/10/31 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، السبت، رغبة الشركات الاستثمارية العالمية المختصة في مجال صناعة السراميك الحصول على فرص استثمارية في مدينة الرمادي .

وقال الطرموز في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” وفود من شركات استثمارية مختصة في مجال صناعة السيراميك من الصين ومصر ابدت استعدادها للحصول على فرص استثمارية لتشغيل معمل سراميك الرمادي المتوقف عن العمل منذ 17 عام “.

واضاف ان” ممثلين من وزارة الصناعة يتفاوضون مع الشركات الاستثمارية المتقدمة للحصول على فرص استثمارية لتشغيل المعمل الذي ينتج نحو 10 الاف متر مكعب من مادة السراميك شهريا ، مبينا ان” نسبة الاضرار في معمل سراميك الرمادي 70% على خلفية تعرضه لعمليات سرقة والعبث بمحتوياته من قبل ارهابي داعش ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على قضاء الرمادي”.

واوضح ان “رغبة الشركات الاستثمارية العربية والاجنبية في الحصول على فرص استثمارية في الانبار تأتي على خلفية استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات صينية ومصرية تبدي استعدادها لاستثمار معمل سراميك الرمادي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات صينية ومصرية تبدي استعدادها لاستثمار معمل سراميك الرمادي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).