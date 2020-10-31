2020/10/31 | 20:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- لاتزال اسعار بيض المائدة مرتفعة في السوق المحلية بكربلاء، رغم التوجيهات الحكومية الصادرة عن وزارة الزراعة بتخفيض اسعار البيض.



وذكر مواطنون ان اسعار البيض لاتزال مرتفعة في اغلب المحال التجارية والاسواق في مختلف مناطق المحافظة، مشيرين الى ان التوجيهات الحكومية بشأن تخفيض اسعار البيض الى 5000 دينار لم تطبق في اغلب الاماكن.



وعبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيض المائدة يباع فوق السعر المحدد..



رغم قرارات الوزارة وكالة الصحافة المستقلة.

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