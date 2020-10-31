مجموعة تواصل المجتمع الحضري تعلن إنشاء “الصندوق الدولي للمتانة الحضرية”

2020/10/31 | 20:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلنت مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20، إحدى مجموعات التواصل الرسمية ضمن مجموعة العشرين، أنها تعمل على إنشاء صندوق دولي يهدف إلى الإسهام في مساعدة المدن والتجمعات الحضرية في التعامل مع تبعات جائحة كوفيد-19 وغيرها من التحديات والطوارئ المستقبلية.



ويعد هذا الصندوق هو الأول من نوعه في العالم، حيث يعمل على تأسيسه عدد من المدن […]

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