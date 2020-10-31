2020/10/31 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة يوميات نصراوي: نبيل عودة1 – لوحة من شعر المقاومةكنت في الثامنة عشرة من عمري عندما تلقيت أول إقامة جبرية.



كان ذلك بعد مهرجان سياسي خطابي وشعري عقد في قاعة سينما ديانا في الناصرة كما أذكر ذلك جيدا!! عقد المهرجان احتجاجا على انشاء قوائم سوداء تشمل العرب السلبيين، أي الذين لم تنجح السلطة بجعلهم يقطفون الرأس.



يومها القي محمود درويش قصيدته المشهور "سجل انا عربي" شهرتها فاقت الحدو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات نصراوي - نبيل عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات نصراوي - نبيل عودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).