“عنار سيه” رمان نادر لايباع ويقدم علاج للمرضى في ديالى

2020/10/31 | 20:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

في اطراف ناحية مندلي في اقصى شرق ديالى تنتشر بعض اشجار الرمان التي تسمى عنار سيه او مايعرف بالرمان الاسود وهو نادر جدا على مستوى ديالى.

وقال عضو الاتحاد المحلي السابق للجمعيات الفلاحية محمد خليل في حديث لـ/ المعلومة/،ان”مندلي تضم الكثير من الاصناف النادرة من الاشجار ومنها الرمان والذي يسمى محليا بـ عنار سيه او الرمان الاسود لان حباته سوداء لكن قشرته حمراء داكنة جدا وهو من الاشجار النادرة في الناحية وايضا على مستوى ديالى”.

واضاف، ان “الرمان الاسود استخدم للشفاء من الالام البطن منذ سنوات طويلة لافتا الى انه مجرد تناول حبات منه يتماثل المرضى للشفاء ناهيك عن فوائده الغذائية الاخرى مبينا ان اشجار الرمان الاسود ليست كثيرة ونظرا لقدرته على الشفاء يقدمه الاهالي للثواب والاجر”.

واشار المندلاوي الى ان” الرمان الاسود رغم ندرته وطعم مذاقه الا ان الكثيرين لايقومون ببيعه بل يقدمونه مجانا خاصة للمرضى لافتا الى ان هذا النوع النادر يستحق الدراسة نظرا لخصائصه الطبية المثيرة للاعجاب والتي بقي الاهالي يعتمدونها منذ سنوات طويلة”.،انتهى 25 ف

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