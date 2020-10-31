غسيل الافكار وصناعة الراي العام

2020/10/31 | 20:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:غيث الدباغ

يعنى بغسيل الافكار اخفاء حقيقة الامور

وايصالها الى الناس بشكل مختلف من خلال

بثها مشوهة او مغلوطة، وهي آلية من

آليات التضليل وتشويه الوعي وتكون ذات

تأثير كبير وفاعل عندما يكون المجتمع

م

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