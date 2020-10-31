وفاةُ الممثل البريطاني

2020/10/31 | 20:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت هيئة البث والإذاعة البريطانية

"بي بي سي" اليوم الجمعة بأن الممثل

الاسكتلندي المشهور شون كونري فارق

الحياة عن عمر ناهز 91 عاما.

واعتزل الممثل المشهور الذي احتفل في

أغسطس الماضي بعيد ميلاده الـ90،

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