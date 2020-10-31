2020/10/31 | 20:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر هاشتاغ بعنوان “ارقد في سلام يا شون كونري” ، موقع التدوينات القصيرة تويتر ،خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد وفاة النجم العالمي شون كونري ، صباح اليوم السبت ، عمر يناهز 90 عاما.



وحول عدد كبير من محبي كونري ، موقع تويتر ، إلى دفتر عزاء ، معربين عن حزنهم لرحيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “شون كونري” يتصدر تويتر بعد ساعات من رحيله..



ونجله يكشف تفاصيل وفاته وكالة الصحافة المستقلة.

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