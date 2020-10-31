مدبولي: المصالح المائية لمصر والعراق تمس الأمن القومي العربي

2020/10/31 | 20:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق بين الجانبين المصري والعراقي على قضية الأمن المائي للدولتين باعتبارهما دولتي مصب، والتأكيد على أنها إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة.كما تم التشديد على مصالح الدولتين في الحفاظ على …

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