2020/10/31 | 20:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) فاز الطلبة على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة، مساء السبت، في الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز، ليحقق انتصاره الأول في هذا الموسم من المسابقة.



وسجل الطلبة الهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق محمد جفال، وأضاف مظهر أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 65، قبل أن يضيف جفال الهدف الثاني له والثالث لفريقه في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



الطلبة يهزم الصناعات الكهربائية..



وتعادل مثير بين أربيل وزاخو وكالة الصحافة المستقلة.

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