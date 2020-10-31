التعليم تطالب رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على قانون أسس تعادل الشهادات

2020/10/31 | 20:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح بعد المصادقة على قانون أسس تعادل الشهادات.

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