محمد علاوي يطالب الأمم المتحدة بتجريم كلّ من يسيء إلى اي شخصية دينية مقدسة

2020/10/31 | 20:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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دعا السياسي العراقي والوزير السابق محمد توفيق علاوي القادة السياسيين ورجال الفكر والدين في العالم كافة بتقديم طلب الى الامم المتحدة بتشريع قانون يجرم كل من يسيء إلى اي شخصية دينية مقدسة لدى اي من شعوب العالم وبالذات رسولنا الاعظم محمد ابن عبد الله .



وقال علاوي، اليوم، إن النبي محمد من أوائل […]

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